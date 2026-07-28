Вторая квартира тоже в счёт: В Думе призвали увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с инициативой об индексации налоговых вычетов при приобретении жилья и погашении ипотечных процентов. Парламентарий подчеркнул, что существующие лимиты выплат не соответствуют актуальным рыночным реалиям и уровню инфляции, в связи с чем требуют безотлагательного пересмотра.

«Пусть налоговый вычет будет и для второй квартиры. И с учетом роста инфляции, я думаю, что размер налогового вычета должен быть увеличен. И может быть увеличен», — сказал Гусев в беседе с ТАСС.

Размеры имущественных налоговых вычетов остаются неизменными с 2014 года. При покупке или строительстве жилья налогоплательщик может вернуть 13% от суммы до 2 млн рублей (максимум 260 тыс. рублей). Дополнительно можно получить вычет по ипотечным процентам с суммы до 3 млн рублей, что дает право на возврат еще до 390 тыс. рублей. Важно помнить, что право на такой вычет даётся единожды. Если лимит по стоимости жилья можно «добрать» несколькими объектами, то вычет по процентам по ипотеке разрешено использовать только один раз и только для одного конкретного объекта недвижимости.

А в июне россияне поставили рекорд по досрочному закрытию жилищных кредитов. По данным Объединённого кредитного бюро, на это ушло 130,6 млрд рублей, из которых 71,2 млрд пришлись на полное погашение. За год число таких договоров выросло на 14%, а объём направленных средств — сразу на 53%.