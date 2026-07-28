Военная делегация ЮАР прибыла в Москву для обсуждения совместных проектов

Военная делегация ЮАР прибыла в Москву для обсуждения двустороннего взаимодействия по линии Сухопутных войск. Официальный визит иностранных гостей подтвердили в Минобороны России.

В Москву прибыла делегация ЮАР для обсуждения военного сотрудничества. Видео © Telegram / Минобороны России

Возглавляет южноафриканскую делегацию командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Лоуренс Мбата. Программа началась с торжественной церемонии в Александровском саду. Под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковника Александра Матовникова зарубежные гости возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Затем в Главном командовании прошли переговоры о совместных проектах, направленных на повышение боеготовности армий двух стран. По итогам встреч были достигнуты договорённости о наращивании сотрудничества в различных сферах. В планах делегации также значится посещение российских военно-учебных заведений и оборонных предприятий.

Ранее глава американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи заявил о высокой вероятности визита президента США Дональда Трампа в Москву с представительной бизнес-делегацией для заключения коммерческих сделок. По словам Эйджи, с американским лидером в столицу могут приехать множество предпринимателей для подписания различных деловых соглашений.