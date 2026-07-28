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Регион
28 июля, 11:54

«Обязаны выиграть этот бой»: В Госдуме раскрыли, как уберечь детей от вербовки в Сети

Миронов предложил усилить контроль в интернете для защиты детей от вербовщиков

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил защищать детей от вербовки через усиление профилактики и контроля со стороны государства и цифровых платформ. В беседе с RTVI он заявил, что Киев наращивает вербовку подростков через соцсети и мессенджеры, и это «настоящий бой за наших детей».

Парламентарий отметил, что детей втягивают в тяжкие преступления, обещая лёгкие деньги, но расплата — уголовное дело и сломанная жизнь. Он подчеркнул, что ребёнок в таких случаях — жертва, и защитить его должны взрослые.

Миронов предложил регулярную профилактику в школах на понятном языке, разъяснительную работу с родителями, создание спецподразделений в МВД и СК для опережающей защиты, а также обязал цифровые площадки выявлять вербовщиков и блокировать их.

Студент из Иркутска задержан в ДНР за дропперство после вербовки мошенниками
Студент из Иркутска задержан в ДНР за дропперство после вербовки мошенниками

А ранее источник в силовых структурах сообщил, что спецслужбы Киева начали активно привлекать ВСУ для вербовки детей. На подконтрольных Киеву территориях созданы специальные пункты, которые занимаются анализом социально-психологической обстановки среди населения. Особенно активно такая работа, как утверждается, ведётся в районах рядом с линией соприкосновения.

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Дарья Нарыкова
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