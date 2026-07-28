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28 июля, 12:06

Дипломат указал на проблемы контроля воздушного перемирия с Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Замысел о воздушном перемирии с Украиной порождает слишком много неясностей — прежде всего, как именно будут следить за его выполнением и кто поручится, что Киев прекратит бить по российским регионам. Об этом ТАСС рассказал источник в российских дипломатических кругах.

Как пояснил инсайдер, предложение порождает больше вопросов, чем ответов: главный камень преткновения — механизм контроля. Географические размеры Украины делают любые попытки установить там зону, закрытую для вражеских БПЛА, практически нереализуемыми по европейским стандартам, а распространение подобной логики на Россию и вовсе выглядит абсурдно.

Вдобавок, по мнению источника информации, нет никаких гарантий, что украинская сторона будет действовать в рамках соглашения и воздержится от атак вглубь РФ.

Напомним, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что подобную инициативу обсудили Владимир Зеленский с Дональдом Трампом в США во время сегодняшней встречи.

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Новости СВО 27 июля: Армия России освободила Шевченко, ВСУ зажаты в Казачьей Лопани, Киев и Вашингтон обсуждают перемирие в небе

До этого замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров резко высказался против такой инициативы. По его мнению, воздушное перемирие Москве совершенно невыгодно, а Киев ищет лишь передышку для перегруппировки войск и получения новых партий оружия. Сенатор напомнил, что российская авиация в последнее время успешно бьёт по портовой инфраструктуре и другим важным объектам противника.

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Вероника Бакумченко
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