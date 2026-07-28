Новый посол Германии Клеменс фон Гётце прибыл в Москву и уже приступил к своим обязанностям. Данное объявление сделало посольство ФРГ в России.

Новый посол Германии в России Клеменс фон Гётце прибыл в Москву. Видео © Telegram / Посольство Германии в Москве

Дипломатическое представительство опубликовало видеообращение, в котором глава миссии лично подтвердил факт своего приезда в российскую столицу.

Напомним, он занял пост Александра Графа Ламбсдорфа, который представлял интересы Берлина в России с августа 2023 года. Ранее Ламбсдорф покинул Москву после хамских заявлений о ситуации с топливом в России. Посольство ФРГ в оскорбительной манере оценило проблемы с бензином. В настоящее время Александр в рамках ротации назначен послом в Израиле.