В Нефтекамске выжил выпавший с четвёртого этажа 11-месячный ребёнок

Падение с четвёртого этажа не стало смертельным для 11-месячного малыша из Нефтекамска. Ребёнок выжил и сейчас находится в больнице. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

ЧП произошло 25 июля в одном из жилых домов города. В момент происшествия взрослых в комнате не было. Младенца доставили в хирургическое отделение. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

В Минздраве Башкирии сообщили, что состояние маленького пациента оценивается как удовлетворительное и стабильное. Малыш продолжает лечение под наблюдением специалистов.

Двумя днями ранее похожее происшествие случилось в Москве. Двухлетняя девочка опёрлась на москитную сетку и выпала с четвёртого этажа, после чего её госпитализировали.