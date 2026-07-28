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28 июля, 12:05

В Нефтекамске выжил выпавший с четвёртого этажа 11-месячный ребёнок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ratchat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ratchat

Падение с четвёртого этажа не стало смертельным для 11-месячного малыша из Нефтекамска. Ребёнок выжил и сейчас находится в больнице. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

ЧП произошло 25 июля в одном из жилых домов города. В момент происшествия взрослых в комнате не было. Младенца доставили в хирургическое отделение. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

В Минздраве Башкирии сообщили, что состояние маленького пациента оценивается как удовлетворительное и стабильное. Малыш продолжает лечение под наблюдением специалистов.

В Калининграде ребёнок выпал из окна четвёртого этажа, его спасли прохожие
В Калининграде ребёнок выпал из окна четвёртого этажа, его спасли прохожие

Двумя днями ранее похожее происшествие случилось в Москве. Двухлетняя девочка опёрлась на москитную сетку и выпала с четвёртого этажа, после чего её госпитализировали.

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Полина Никифорова
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