Манчини возглавит сборную Италии по футболу после громкого скандала с Пирло

Роберто Манчини, ранее тренировавший «Зенит», официально назначен на пост главного тренера сборной Италии. Информацию об этом подтвердил глава Итальянской федерации футбола Джованни Малаго в интервью изданию La Repubblica.

61-летний Роберто Манчини обладает богатым тренерским и игровым опытом. Возглавляя сборную Италии (2018–2023), он привел команду к победе на Евро-2020, дважды взял «бронзу» Лиги наций и установил исторический рекорд — 37 матчей без поражений (позже этот результат превзошла Испания). При этом под его руководством итальянцы пропустили ЧМ-2022.

Карьера Манчини включает работу в сборной Саудовской Аравии, катарском «Аль-Садде», а также в ряде топ-клубов: «Интере» (три чемпионства), «Манчестер Сити» (титулы АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии), «Зените», «Лацио», «Фиорентине» и «Галатасарае». Будучи игроком, он выступал за «Сампдорию», «Лацио», «Болонью» и «Лестер», а в составе национальной команды становился бронзовым призёром ЧМ-1990 и Евро-1988.

Изначально на эту должность прочили Андреа Пирло, но сделка не состоялась из-за его сотрудничества с российским букмекером. Вслед за этим в руководстве федерации произошли кадровые перестановки: свои посты покинули Паоло Мальдини и Леонардо.