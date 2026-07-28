Путин встретился с председателем Совфеда Матвиенко

Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Переговоры состоялись на фоне завершения весенней сессии парламента.

Предыдущая встреча Путина и Матвиенко прошла в конце апреля в Санкт-Петербурге. Она состоялась после ежегодного заседания Совета законодателей.

Накануне президент встретился с депутатами Госдумы после заключительного пленарного заседания восьмого созыва. Глава государства подвёл итоги работы нижней палаты и вручил парламентариям государственные награды. Он также отметил высокий уровень взаимодействия депутатов с правительством.

Напомним, что Госдума восьмого созыва завершила последнее пленарное заседание. Вячеслав Володин призвал депутатов сохранять сплочённость и стратегическую выдержку для достижения поставленных перед страной целей.