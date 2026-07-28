Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 12:43

Путин встретился с председателем Совфеда Матвиенко

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Переговоры состоялись на фоне завершения весенней сессии парламента.

Предыдущая встреча Путина и Матвиенко прошла в конце апреля в Санкт-Петербурге. Она состоялась после ежегодного заседания Совета законодателей.

Накануне президент встретился с депутатами Госдумы после заключительного пленарного заседания восьмого созыва. Глава государства подвёл итоги работы нижней палаты и вручил парламентариям государственные награды. Он также отметил высокий уровень взаимодействия депутатов с правительством.

Матвиенко: Провокации и подлые атаки не могут поколебать веру россиян в победу
Матвиенко: Провокации и подлые атаки не могут поколебать веру россиян в победу

Напомним, что Госдума восьмого созыва завершила последнее пленарное заседание. Вячеслав Володин призвал депутатов сохранять сплочённость и стратегическую выдержку для достижения поставленных перед страной целей.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Валентина Матвиенко
  • Совет Федерации
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar