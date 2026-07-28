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28 июля, 12:46

Маэстро Паулс решил, что Бог ещё не дал ему отмашку на завершение карьеры

Обложка © ТАСС / Замир Усманов

Обложка © ТАСС / Замир Усманов

Раймонд Паулс оказался в центре внимания после сообщений о завершении его сценической карьеры. Однако сам композитор заявил, что речь шла лишь о временной паузе из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Я пока что просто приостанавливаю концерты на время. Но как я завершу карьеру? Завершу только тогда, когда Бог скажет», — сказал он.

Поводом для разговоров об уходе со сцены стало заявление Паулса об отмене выступления 3 августа в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. Музыкант объяснил решение состоянием здоровья. Сам Паулс позже внёс ясность и заявил, что не говорил о завершении карьеры. По его словам, сейчас он лишь сделал перерыв, необходимый для лечения.

Раймонд Паулс — автор музыки к множеству известных советских и российских хитов. Он создавал песни для Аллы Пугачёвой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других исполнителей. Композитор имеет звание народного артиста СССР, является лауреатом премии Ленинского комсомола. Кроме музыкальной деятельности, в 1989–1993 годах он занимал пост министра культуры Латвии.

90-летний Раймонд Паулс рассказал, что пишет музыку под присмотром врачей
90-летний Раймонд Паулс рассказал, что пишет музыку под присмотром врачей

Ранее творчество Раймонда Паулса оказалось в центре обсуждения после решения Сейма Латвии ограничить трансляцию музыки авторов, которые находятся в национальных или европейских санкционных списках. Поправки в закон об электронных СМИ предусматривают запрет для радиостанций на воспроизведение произведений таких композиторов.

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Милена Скрипальщикова
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