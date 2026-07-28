Собака Брауни разоблачила мармеладного наркокурьера в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у пассажира из Катара мармелад с каннабисом. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

ФТС обнаружили наркотический мармелад у пассажира из Катара. Видео © Пресс-служба ФТС России

50-летний иностранец прилетел рейсом из Дохи и проходил через «зелёный» коридор. На его багаж среагировала служебная собака по кличке Брауни.

Во время досмотра инспекторы нашли среди личных вещей пластиковую банку с надписью Peach Bellini. Внутри находился жёлтый мармелад общим весом 22 г.

Экспертиза показала, что в составе сладостей содержится тетрагидроканнабинол — наркотическое вещество, оборот которого запрещён в России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере. По итогам расследования суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы и штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Ранее правоохранители России и Белоруссии пресекли канал поставок гашиша в Ленинградскую область. В грузовике с банками краски обнаружили 14,5 кг наркотика, задержан 40-летний россиянин, возбуждено уголовное дело о контрабанде в особо крупном размере.