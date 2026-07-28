Мосгорсуд увеличил штраф приговорённому к восьми годам главреду «Дождя»*

Мосгорсуд пересмотрел приговор в отношении главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**, заочно осужденного по делу о дискредитации ВС РФ и нарушении законодательства об иноагентах. Судебная коллегия постановила увеличить сумму штрафа до 300 тысяч рублей, оставив остальные пункты приговора Головинского районного суда без изменений, пишет РИА «Новости».

Прокуратура обжаловала приговор журналисту Дзядко**, посчитав назначенное наказание за нарушение закона об иноагентах неоправданно мягким. Обвинение настаивает на ужесточении приговора: прокурор требует увеличить штраф до 5,9 млн рублей, что соответствует доходу осужденного за определенный период, и признать использование интернета отягчающим обстоятельством.

Напомним, в мае Головинский суд Москвы заочно приговорил Дзядко** к восьми годам колонии, штрафу в 250 тысяч рублей и запрету на администрирование интернет-ресурсов в течение четырёх лет. Его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти и систематическом неисполнении обязанностей иноагента. Следствие установило, что, находясь за границей, журналист публиковал недостоверные сведения о ходе СВО, а также игнорировал требования маркировать контент, несмотря на наличие административных взысканий. В 2025 году суд санкционировал заочный арест объявленного в розыск журналиста.