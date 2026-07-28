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28 июля, 12:53

Рука распухла за считаные минуты: Гадюка напала на дачницу в Подмосковье

SHOT: Гадюка укусила дачницу во время работы на участке в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baraian Gheorghe Cristian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baraian Gheorghe Cristian

Жительница Подмосковья попала в больницу после укуса гадюки во время работы на дачном участке. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Раменском. Змея неожиданно укусила женщину за левую руку. Почти сразу из раны пошла кровь, а конечность начала быстро отекать.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Пострадавшая вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали ее, ввели специальную сыворотку и назначили лечение, в том числе для профилактики нарушений свертываемости крови. Через четыре дня женщину выписали домой. Ее жизни ничего не угрожает.

У вас есть не больше часа: Что делать при укусе гадюки, пока едет скорая
У вас есть не больше часа: Что делать при укусе гадюки, пока едет скорая

А ранее Life.ru рассказывал, как врачи Склифа спасли женщину после укуса гадюки на даче. В стационаре ей назначили комплексную терапию, включавшую инфузии для ускоренного выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций, а также медикаментозную коррекцию нарушений гемостаза и физиопроцедуры.

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Александра Вишнякова
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