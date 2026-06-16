У вас есть не больше часа: Что делать при укусе гадюки, пока едет скорая

С началом летнего сезона всё чаще появляются сообщения об укусах ядовитых гадюк. Как действовать при встрече со змеёй и сколько есть времени после укуса, Life.ru рассказали врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов и главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

Как говорит профессор Кутушов, гадюки активизируются, как только становится жарко. Однако они никогда не нападают первыми, но укусят, если на них наступить или неосторожно просунуть руку туда, где они находятся. Особенно опасны укусы в голову и руки.

Первая помощь при укусе гадюки

Если гадюка всё-таки укусила, скорую нужно вызывать сразу, не медлить. У взрослого человека есть примерно полчаса-час, чтобы доехать до больницы и начать лечение, у детей — до получаса. Поэтому, несмотря на все советы по первой помощи, скорую необходимо вызывать сразу. Михаил Кутушов Врач-токсиколог

Что же сделать, пока ждёте скорую? Промыть рану чистой водой, хлоргексидином или перекисью водорода.

Наложить повязку, но не жгут!

Снять украшения (кольца, ремни, цепи), так как в месте укуса происходит отёк.

Обездвижить укушенную конечность, чтобы яд не так быстро всасывался.

Можно принять антигистаминный препарат.

Пить больше воды.

Чего нельзя делать при укусе гадюки

Врач Андрей Матюхин разобрал основные ошибки при первой помощи после укуса змей. Итак, ни в коем случае нельзя: Накладывать жгут. Яд гадюки разрушает ткани, а жгут создает «депо» из яда и продуктов распада в одном месте. При его снятии произойдет резкий токсический удар, что может привести к некрозу конечности, гангрене и даже ампутации.

Яд гадюки разрушает ткани, а жгут создает «депо» из яда и продуктов распада в одном месте. При его снятии произойдет резкий токсический удар, что может привести к некрозу конечности, гангрене и даже ампутации. Прижигать место укуса. Яд проникает глубоко в ткани, а термический ожог лишь создает струп и открытые ворота для инфекции. Разрушения яда при этом не происходит.

Яд проникает глубоко в ткани, а термический ожог лишь создает струп и открытые ворота для инфекции. Разрушения яда при этом не происходит. Разрезать рану или вырезать поражённый участок. Это приводит к повреждению сосудов и нервов, инфицированию раны, развитию сепсиса и кровотечению.

Это приводит к повреждению сосудов и нервов, инфицированию раны, развитию сепсиса и кровотечению. Отсасывать яд ртом. Попав на слизистую, яд быстро всасывается и может вызвать отёк гортани у оказывающего помощь.

Попав на слизистую, яд быстро всасывается и может вызвать отёк гортани у оказывающего помощь. Употреблять алкоголь. Спиртное расширяет сосуды, ускоряет всасывание яда в кровь и многократно усиливает его разрушительное действие, напоминает Матюхин.

Спиртное расширяет сосуды, ускоряет всасывание яда в кровь и многократно усиливает его разрушительное действие, напоминает Матюхин. Обкладывать рану льдом или замораживать. Холод не разрушает яд, но вызывает спазм сосудов, усугубляя локальное нарушение кровообращения и способствуя омертвению тканей.

Холод не разрушает яд, но вызывает спазм сосудов, усугубляя локальное нарушение кровообращения и способствуя омертвению тканей. Обрабатывать рану марганцовкой или агрессивными антисептиками. Химический ожог ускоряет некроз тканей.