Американская блогер Лора Лумер, близкая к президенту США Дональду Трампу, посетила украинское военное предприятие. Там ей показали дрон-перехватчик P1-SUN, получивший в русскоязычных соцсетях прозвище «Писюн».

На опубликованных кадрах гостья держит беспилотник в руках и рассматривает его устройство. Аппарат предназначен для борьбы с воздушными целями.

Визит состоялся вскоре после интервью Лумер с Владимиром Зеленским. Во время разговора глава киевского режима обсуждал сотрудничество Украины и США в сфере беспилотных технологий.

Ранее на том же предприятии побывал американский сенатор Линдси Грэм*. Он также сфотографировался с «писюном» и призвал Вашингтон активнее взаимодействовать с Киевом в производстве БПЛА. Вскоре после этого Грэм* скончался.

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