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28 июля, 13:13

Дипслужба ЕС вызвала временного поверенного в делах постпредства РФ для беседы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Европейская служба внешних связей вызвала временного поверенного в делах постпредства России при ЕС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни.

«Действительно, сегодня мы вызвали временного поверенного в делах России в ЕСВС», — заявил представитель ЕК на брифинге.

Других подробностей встречи и причин вызова российского дипломата не приводится.

В Европейской службе внешних связей пока не раскрыли содержание разговора с представителем России.

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Дарья Денисова
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