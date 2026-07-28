Дипслужба ЕС вызвала временного поверенного в делах постпредства РФ для беседы

Европейская служба внешних связей вызвала временного поверенного в делах постпредства России при ЕС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни.

«Действительно, сегодня мы вызвали временного поверенного в делах России в ЕСВС», — заявил представитель ЕК на брифинге.

Других подробностей встречи и причин вызова российского дипломата не приводится.

В Европейской службе внешних связей пока не раскрыли содержание разговора с представителем России.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз может отказаться от крупных пакетов санкций против России из-за сложностей с согласованием новых ограничений. Нынешний подход к введению мер может больше не работать.