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28 июля, 13:19

Во Владимире горит склад стройматериалов, с огнём борются 40 человек

Во Владимире горит склад стройматериалов, с огнём борятся 40 человек. Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

Во Владимире горит склад стройматериалов, с огнём борятся 40 человек. Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

Крупный пожар вспыхнул на складе со стройматериалами во Владимире, предварительная площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Во Владимире горит склад стройматериалов, с огнём борются 40 человек. Видео © Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

В ведомстве уточнили, что информация о происшествии поступила в экстренные службы, после чего на место незамедлительно выдвинулись пожарные подразделения. В настоящий момент борьбу с огнём ведут более 40 человек и 13 единиц техники.

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Ранее сообщалось, что в Краснодаре пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории складского комплекса, возникшее из-за падения обломков беспилотника. К тушению привлекались 125 человек и 39 единиц техники, включая 2 пожарных поезда и вертолёт Ми-8. Информация о пострадавших и точном размере ущерба не приводится, причины падения обломков выясняются.

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Юлия Сафиулина
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