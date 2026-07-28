Санкции против России ударили по лесам: Европа осталась без Ка-32 на пожары

Европейские страны отказались от использования российских вертолётов Ка-32 для тушения лесных пожаров из-за санкций. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Как отмечает издание, до 2024 года эти машины применялись для борьбы с огнём, но затем их вывели из эксплуатации. Причиной стали сложности с поставкой запчастей и техническим обслуживанием.

В публикации говорится, что Ка-32 могли быстро набирать воду и работать в труднодоступных районах. Однако после прекращения обслуживания страны столкнулись с необходимостью искать замену.

Правительство Испании пыталось добиться смягчения ограничений, но в Брюсселе предложили перейти на европейские аналоги. Реализовать эту идею не удалось из-за нехватки финансирования.

Помимо Испании, российские вертолёты больше не используются в Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре, сообщили в Berliner Zeitung.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что санкции ЕС не позволяют Испании использовать российские вертолёты Ка-32 для тушения пожаров. По его словам, десять таких машин простаивают из-за ограничений на запчасти и обслуживание.