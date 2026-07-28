Трамп: США готовы уничтожить иранский объект у Натанза

Дональд Трамп вновь пригрозил уничтожить иранский ядерный объект под горой Коланг Газ-Ла, если Тегеран не пойдёт на сделку. С таким заявлением американский президент выступил в прямом эфире телеканала Fox News.

Трамп заявил, что точно осведомлён о происходящем на объекте, который в США называют Кирка. По его словам, эта цель не представляет собой большой проблемы. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Вашингтон уже уничтожал ядерную инфраструктуру Ирана и при необходимости с лёгкостью сделает это снова. Подобные ультиматумы американский лидер озвучивает уже не в первый раз за последние недели.

«Я знаю в точности, что происходит под Киркой. Это не является большой проблемой. Мы уничтожили их ядерные объекты. И нам придётся уничтожить Кирку, если мы не заключим сделку. Если мы не заключим сделку, мы с легкостью это уничтожим», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что находится на пороге принятия решения о нанесении нового массированного удара по Ирану, который превзойдёт по масштабам все предыдущие атаки на Исламскую Республику. По словам главы Белого дома, окончательный приказ ещё не отдан, однако все необходимые военные приготовления уже завершены. Трамп сравнил готовящуюся операцию с «Эпической яростью», которую США и Израиль начали против Ирана 28 февраля 2026 года, когда под удары попали военные, правительственные и ядерные объекты страны.