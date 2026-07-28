Не густо, но стабильно: Министр обороны Италии раскрыл траты страны на НАТО

Италия ежегодно выделяет €450 млн на нужды НАТО, что составляет 8,53% от общего бюджета альянса. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Гуидо Крозетто, отчитываясь перед парламентом о результатах недавнего саммита.

Министр также привёл данные по другим ключевым участникам: так, доля США в общих расходах достигает 16,4%, Германии — 14,7%, Франции — 13%, а Великобритании — около 10%.

Италия недавно выполнила обязательство десятилетней давности, доведя уровень оборонных расходов до 2% от ВВП. При этом, согласно договорённостям предпоследнего саммита НАТО, государства-члены альянса взяли на себя новые обязательства: увеличить военный бюджет до 5% от ВВП. Данная сумма распределяется следующим образом: 3,5% направляется на закупку вооружений, а 1,5% — на развитие профильной инфраструктуры.

Экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее сравнил участников блока с разругавшимися супругами и предложил на два года отказаться от саммитов лидеров альянса, ограничившись совещаниями министров обороны. Он тоже считает, что недавняя встреча в Анкаре показала ухудшение отношений между США и другими членами НАТО, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.