Увидел протезы и уехал: Отказ везти ветерана СВО обернулся для таксиста депортацией

Водителя такси, который отказался везти ветерана СВО Кирилла Загородникова, депортировали из России. Гражданину Узбекистана также запретили въезд в страну до 2032 года. Об этом ИА «Регнум» рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошёл утром 14 июля в подмосковном Одинцове. Боец вместе с супругой вызвал машину, чтобы добраться до протезиста.

«Когда таксист заметил, что Кирилл — инвалид без руки и ноги и идет на протезе, он без предупреждения ударил по газам, резко развернулся и уехал. В приложение пришло уведомление, что водитель отменил заказ», — рассказала жена ветерана Анастасия.

Служба поддержки предложила пассажирам промокод на 100 рублей. После общественного резонанса руководство таксопарка уволило Бахрома Т., заявив, что сотрудникам с таким отношением к людям не место в компании.

Полиция аннулировала трудовой патент 45-летнего иностранца. Решение о запрете на въезд приняли 17 июля, а уже 22-го числа мужчина покинул Россию. До скандала он находился в стране легально и был официально трудоустроен. Проверка не выявила у него других правонарушений или административных штрафов.

Сам Загородников родился в Узбекистане и несколько лет назад переехал из Ташкента в Подмосковье. В 2024 году он добровольцем отправился в зону СВО, где получил тяжёлое ранение и лишился руки и ноги.

В июне Фонд президентских грантов поддержал сразу несколько проектов помощи тяжелораненым участникам СВО. Одна из программ предусматривает протезирование, реабилитацию и организацию поездок бойцов в медицинские центры с оплатой проживания и питания.