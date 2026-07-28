Мужчина после смерти рассказал, как погибшая жена выгнала его из загробного мира

Житель США Джеффри Олсен уверяет, что во время клинической смерти его душа отделилась от тела, а погибшая супруга заставила его вернуться к жизни. Об этом рассказало издание Mirror.

Трагедия произошла ещё в 1997 году. Автомобиль, за рулём которого был Олсен, потерял управление и несколько раз перевернулся. В той аварии сразу погибли его жена Тамара и младший сын, которому было всего 14 месяцев. Сам мужчина уцелел, но получил тяжелейшие раны: у него разорвался кишечник, а ногу пришлось ампутировать. Ещё он услышал, как плачет уцелевший старший сын.

О своих переживаниях в состоянии клинической смерти Олсен говорит с необычной теплотой.

«Единственное слово, которое близко к тому, что я испытал, — я был дома. Это было так знакомо», — поделился он с Mirror. По словам мужчины, он словно поднялся над собственным телом и очутился в невероятно красивом и торжественном месте, где его ждала супруга.

Тамара, как он утверждает, выглядела совершенно живой и без единой раны, но настроена была решительно.

«Джеф, ты не можешь остаться, ты должен вернуться», — процитировал он услышанное от погибшей возлюбленной.

Впоследствии хирург и операционная сестра, до последнего боровшиеся за его жизнь, признались, что во время вмешательства их не покидало ощущение присутствия Тамары. Им обоим показалось, что она безмолвно стоит у стола, словно благодаря за попытки спасти мужа.

Сам пациент, выдержавший затем 18 тяжелейших операций, уверен: именно эта немая поддержка с «того света» и стала тем якорем, который не дал ему сойти с ума после гибели почти всей семьи.

Ранее о загробном опыте рассказывал и тяжёлоатлет из США Винни Толман, чья клиническая смерть длилась 107 минут. Он утверждал, что за это время увидел иной мир и, возможно, встретился с Богом. Всё случилось после того, как спортсмен принял запрещённую добавку для бодибилдинга, упал в туалете ресторана и перестал дышать