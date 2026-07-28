Туску пришлось реагировать на массовые избиения украинцев в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жёстким заявлением после участившихся нападений на украинцев. Поводом стало избиение молодой пары во Вроцлаве.

«Мы должны объявить решительную войну насилию. Бандиты, хулиганы и эта насильственная патология набрались смелости и наглости, потому что получили политическую поддержку», — заявил Туск в эфире RMF 24.

Глава правительства призвал президента Кароля Навроцкого «перестать молчать». Лидеру партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому он предложил прекратить призывы к созданию военизированных групп.

По словам премьера, ответственность за рост агрессии несут в том числе политики, которые дают радикалам моральное оправдание. Он добавил, что преступники портят репутацию страны.

«Каждый, кто избивает украинок на улице, поддерживает самое худшее представление о Польше и поддерживает бандеровцев», — подчеркнул Туск.

В администрации Навроцкого обвинения отвергли. Представитель президента заявил, что именно правительство не справляется с обеспечением безопасности на польских улицах.

Напомним, что двое мужчин в Польше атаковали 20-летнюю девушку и её 21-летнего спутника из-за украинского акцента. Одному из задержанных предъявили обвинение в применении насилия по национальному признаку.