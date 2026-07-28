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28 июля, 14:59

«Пробивают тропопаузу»: Синоптик раскрыл природу пугающих огненных облаков во Франции

Синоптик Шувалов: «Огненные облака» над Францией не опасны для людей и авиации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Над Францией, где бушуют лесные пожары, заметили «огненные» облака — пирокумулонимбусы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил 360.ru, что это явление возникает из-за сверхэкстремальной конвекции: интенсивное горение порождает мощные кучевые облака, которые могут достигать высоты 10–15 километров.

Несмотря на впечатляющий вид, серьёзной опасности для граждан и авиации они не представляют. Облака прекрасно видны на радарах, и пилоты их облетают.

Шувалов напомнил, что подобное часто встречается при крупных пожарах в Якутии, Сибири и на Дальнем Востоке. В этом году пирокумулятивные облака наблюдались также в Канаде — даже во время чемпионата мира, и не помешали его проведению.

Макрон пообещал восстановить регионы после крупнейших лесных пожаров
Макрон пообещал восстановить регионы после крупнейших лесных пожаров

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лесные пожары охватили несколько южных регионов страны. По словам политика, нынешняя ситуация стала самой тяжёлой со времён Второй мировой войны. В тушении пожаров участвуют 2750 пожарных, 1500 военнослужащих, 1440 сотрудников сил внутренней безопасности и 18 воздушных судов.

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Дарья Нарыкова
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