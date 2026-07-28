«Пробивают тропопаузу»: Синоптик раскрыл природу пугающих огненных облаков во Франции

Над Францией, где бушуют лесные пожары, заметили «огненные» облака — пирокумулонимбусы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил 360.ru, что это явление возникает из-за сверхэкстремальной конвекции: интенсивное горение порождает мощные кучевые облака, которые могут достигать высоты 10–15 километров.

Несмотря на впечатляющий вид, серьёзной опасности для граждан и авиации они не представляют. Облака прекрасно видны на радарах, и пилоты их облетают.

Шувалов напомнил, что подобное часто встречается при крупных пожарах в Якутии, Сибири и на Дальнем Востоке. В этом году пирокумулятивные облака наблюдались также в Канаде — даже во время чемпионата мира, и не помешали его проведению.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лесные пожары охватили несколько южных регионов страны. По словам политика, нынешняя ситуация стала самой тяжёлой со времён Второй мировой войны. В тушении пожаров участвуют 2750 пожарных, 1500 военнослужащих, 1440 сотрудников сил внутренней безопасности и 18 воздушных судов.