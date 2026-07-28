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28 июля, 14:47

Кондоры нашли лайфхак без подзарядки: Стая помогает экономить силы в полёте

Учёные выяснили, что полёт в группе экономит кондорам до 41% энергии

Обложка © magnific / bearfotos

Обложка © magnific / bearfotos

Учёные из Констанцского университета выяснили, что андские кондоры могут значительно снижать затраты энергии во время перелётов, используя информацию от других птиц. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the Royal Society Interface.

Исследователи создали компьютерную модель, которая имитирует поведение кондоров при перемещении по сложным и непредсказуемым ландшафтам. В ней учитывались особенности полёта птиц, включая чередование парения и планирования.

Учёные сравнили разные варианты поведения: одиночный полёт, движение вместе с другими птицами и различные стратегии принятия риска. Модель показала, что использование информации от сородичей помогает быстрее находить эффективный маршрут.

Наибольшая экономия энергии наблюдалась в условиях, где окружающая среда постоянно меняется. Птицы, которые активнее использовали социальные сигналы, могли тратить до 41% меньше энергии по сравнению с теми, кто перемещался самостоятельно.

Авторы исследования отметили, что модель объединяет данные о социальном поведении животных с классическими теориями полёта. Такой подход в будущем может использоваться не только для изучения птиц, но и при разработке систем навигации для дронов и автономных роботов.

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Ранее учёные выяснили, что самки пятнистых гиен эффективнее самцов передают своим потомкам репродуктивные преимущества. Исследователи изучили данные о более чем 2700 животных из восьми кланов в Танзании за почти 30 лет и установили, что высокий социальный статус самок передаётся детёнышам вместе с доступом к ресурсам. Через несколько поколений происхождение большинства гиен в популяции можно проследить до альфа-самок.

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Дарья Денисова
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