Патриарх Кирилл заявил, что рад отъезду «не наших» людей из России

Патриарх Кирилл во время крёстного хода в Москве заявил, что рад отъезду из России тех, кого считает не разделяющими ценности страны. По его словам, некоторые из покинувших страну уже не вернутся. Об этом он сообщил после общего молебного пения.

Предстоятель Русской православной церкви возглавил крестный ход в Москве, посвящённый Дню крещения Руси. Верующие прошли от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади. Перед началом мероприятия территорию у памятника окружили военнослужащие и сотрудники Росгвардии. В акции приняли участие представители православных объединений и молодёжных организаций.

После молебна патриарх Кирилл выступил с обращением, в котором заявил, что русская цивилизация связана с православной традицией. Он также призвал молиться за сохранение единства страны. Глава РПЦ рассказал, что некоторые священнослужители, покинувшие Россию, выступали против отдельных молитвенных обращений, опасаясь возможной негативной реакции. По словам патриарха, подобные опасения показывают различие во взглядах между теми, кто остался в стране, и теми, кто уехал.

«Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, — покинули нас. И наверняка никогда не вернётся в Россию», — сказал он.

Ранее в Москве состоялся крестный ход в честь Дня крещения Руси. Шествие от Боровицких ворот Кремля до памятника князю Владимиру Великому возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В мероприятии приняли участие представители духовенства и сотни верующих. Перед началом шествия предстоятель РПЦ провёл богослужение и выступил с обращением к собравшимся.