Установлены личности участников конфликта с погибшим после избиения учёным РАН

Личности всех замешанных в истории с избиением учёного Никиты Зезина в Свердловской области, который умер через несколько дней после происшествия, перестали быть тайной для следствия. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге скончался директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин. По словам депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, незадолго до смерти его жестоко избили. Конфликт произошёл из-за того, что Зезин сделал замечание детям на квадроциклах, которые ездили по опытным полям и портили их. Он остановил хулиганов, позвонил их родителям и попросил приехать за детьми. Вечером к зданию института, где работал учёный, подъехали четыре автомобиля. Как утверждает Вегнер, вышедшие люди, среди которых был отец детей, сразу повели себя агрессивно. Они жестоко избили Зезина, в том числе нанесли удары по голове. По словам депутата, из-за побоев и пережитого стресса сердце пожилого мужчины не выдержало, и через несколько дней он умер.