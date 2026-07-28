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28 июля, 15:13

Установлены личности участников конфликта с погибшим после избиения учёным РАН

Обложка © ТАСС / ФедералПресс / Иван Кабанов

Обложка © ТАСС / ФедералПресс / Иван Кабанов

Личности всех замешанных в истории с избиением учёного Никиты Зезина в Свердловской области, который умер через несколько дней после происшествия, перестали быть тайной для следствия. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Личности всех участников конфликтной ситуации сотрудниками полиции Екатеринбурга установлены по горячим следам», — заявил он.

Горелых проинформировал, что в данный момент сотрудники Министерства внутренних дел и регионального управления Следственного комитета России работают совместно в рамках проведения детального расследования инцидента, приведшего к гибели Зезина.

Последние минуты перед трагедией: Появилось видео избиения учёного РАН, умершего после нападения
Последние минуты перед трагедией: Появилось видео избиения учёного РАН, умершего после нападения

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге скончался директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин. По словам депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, незадолго до смерти его жестоко избили. Конфликт произошёл из-за того, что Зезин сделал замечание детям на квадроциклах, которые ездили по опытным полям и портили их. Он остановил хулиганов, позвонил их родителям и попросил приехать за детьми. Вечером к зданию института, где работал учёный, подъехали четыре автомобиля. Как утверждает Вегнер, вышедшие люди, среди которых был отец детей, сразу повели себя агрессивно. Они жестоко избили Зезина, в том числе нанесли удары по голове. По словам депутата, из-за побоев и пережитого стресса сердце пожилого мужчины не выдержало, и через несколько дней он умер.

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Вероника Бакумченко
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