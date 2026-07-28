Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 15:10

Французский корабль обстрелял судно с теневым главой МВД Британии на борту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

Французский военный корабль произвёл 17 выстрелов рядом с судном, на котором находился теневой глава МВД Великобритании Крис Филп. Инцидент произошёл в проливе Ла-Манш.

Британский чиновник в тот момент следил за маршрутами нелегальных мигрантов и давал интервью Би-би-си. По его словам, никаких предупреждений о стрельбах экипаж не получал.

«Сегодня я нахожусь в Ла-Манше и отслеживаю нелегальные пересечения пролива. В то время, когда Би-би-си брала у меня интервью, французский военный корабль приблизился и произвёл 17 выстрелов за нашей спиной. Не было никаких уведомлений или учений. Это было похоже на предупредительные выстрелы или попытку устрашения», — заявил Филп в соцсети X.

Власти Франции отвергли версию о запугивании. Морская префектура сообщила, что экипаж проводил обычную тренировку, подал предусмотренные правилами сигналы, а британское судно находилось за пределами зоны огня.

Филп счёл такое объяснение неубедительным. Он заявил, что залпы прозвучали именно в момент максимального сближения кораблей, а до и после этого стрельбы не было. Правительство Великобритании запросило у Парижа полную информацию о случившемся. Политик также намерен обратиться к французскому послу.

Филп связал инцидент с миграционным кризисом. По его мнению, Франция недостаточно активно мешает нелегалам пересекать Ла-Манш на небольших лодках.

Франция в огне: Макрон назвал ситуацию тяжелейшей со времён Второй мировой
Франция в огне: Макрон назвал ситуацию тяжелейшей со времён Второй мировой

Франция ранее оказалась под давлением партнёров по Евросоюзу из-за миграционного кризиса. Представители 19 стран потребовали ускорить создание центров для размещения нелегалов за пределами объединения, заставив Париж реагировать на консолидированную позицию большинства участников ЕС.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar