Французский корабль обстрелял судно с теневым главой МВД Британии на борту

Французский военный корабль произвёл 17 выстрелов рядом с судном, на котором находился теневой глава МВД Великобритании Крис Филп. Инцидент произошёл в проливе Ла-Манш.

Британский чиновник в тот момент следил за маршрутами нелегальных мигрантов и давал интервью Би-би-си. По его словам, никаких предупреждений о стрельбах экипаж не получал.

«Сегодня я нахожусь в Ла-Манше и отслеживаю нелегальные пересечения пролива. В то время, когда Би-би-си брала у меня интервью, французский военный корабль приблизился и произвёл 17 выстрелов за нашей спиной. Не было никаких уведомлений или учений. Это было похоже на предупредительные выстрелы или попытку устрашения», — заявил Филп в соцсети X.

Власти Франции отвергли версию о запугивании. Морская префектура сообщила, что экипаж проводил обычную тренировку, подал предусмотренные правилами сигналы, а британское судно находилось за пределами зоны огня.

Филп счёл такое объяснение неубедительным. Он заявил, что залпы прозвучали именно в момент максимального сближения кораблей, а до и после этого стрельбы не было. Правительство Великобритании запросило у Парижа полную информацию о случившемся. Политик также намерен обратиться к французскому послу.

Филп связал инцидент с миграционным кризисом. По его мнению, Франция недостаточно активно мешает нелегалам пересекать Ла-Манш на небольших лодках.

Франция ранее оказалась под давлением партнёров по Евросоюзу из-за миграционного кризиса. Представители 19 стран потребовали ускорить создание центров для размещения нелегалов за пределами объединения, заставив Париж реагировать на консолидированную позицию большинства участников ЕС.