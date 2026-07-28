Судейские специалисты УЕФА одобрили изменения в правилах, опробованные на ЧМ

Судейские специалисты УЕФА вместе с представителями 55 национальных футбольных федераций высказались за изменения в правилах, которые предложил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на сезон-2026/27. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

Обсуждение прошло в онлайн-формате, участие в нём принял и делегат от IFAB.

Встречу вёл директор УЕФА по судейству Роберто Розетти. Он назвал важным событием то, что все 55 ассоциаций смогли договориться о единых подходах к трактовке правил.

«Это поможет игрокам, клубам, болельщикам и всем заинтересованным сторонам лучше понимать судейские решения. Для популярности футбола чрезвычайно важно устранить любые сомнения и обеспечить чёткое применение правил», — заявил он.

Часть новшеств уже опробовали на чемпионате мира 2026 года. Теперь при затягивании вбрасывания аута включается пятисекундный визуальный отсчёт. На уход с поля во время замены футболисту отводится десять секунд. Если игрок не успевает, тот, кто выходит на замену, сможет вступить в игру только после первой остановки, наступившей спустя минуту. Аналогичный пятисекундный отсчёт заработает и при задержке удара от ворот. Если время выйдет, право на угловой получит соперник.

По задумке, эти меры должны ускорить возобновление игры, оградить её от лишних задержек и уменьшить ненужные паузы. При этом зрелищность и уровень матчей планируют сохранить.

Ранее сообщалось, что УЕФА пока не собирается возвращать российские клубы в международный футбол, даже несмотря на снятие санкций Международным олимпийским комитетом. Как писало издание The Guardian, футбольные федерации Англии, Германии и Франции по-прежнему категорически против допуска команд из России, а реальных перспектив отмены ограничений для российских сборных нет. При этом ФИФА относится к России мягче, чем УЕФА, что может обострить противостояние между федерациями.