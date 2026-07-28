У побережья Одессы подбито очередное судно
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Очередное судно горит после атаки российских войск у берегов Одессы. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
По предварительным данным, инцидент стал следствием утренней атаки. На данный момент официальные ведомства ситуацию не комментируют.
Минобороны России ранее отчиталось об успешном поражении целей, связанных с военным снабжением украинской армии. Под удар попали портовые мощности в Николаеве, где были ликвидированы перевалочные базы и запасы топлива. Также в ходе морской операции был выведен из строя сухогруз, перевозивший продукцию военного назначения в направлении Одессы и Черноморска.
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