Женщина пострадала при атаке БПЛА на административное здание в Белгороде

В Белгороде в результате атаки украинского БПЛА на административное здание пострадала женщина. Как сообщили в региональном оперштабе, она получила осколочные ранения груди и бедра. Пострадавшую доставили в областную больницу, в самом здании выбиты стёкла.

«Пострадала мирная жительница. В результате атаки беспилотника на административное здание у женщины множественные осколочные ранения грудной клетки и бедра», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал частный дом в Керчи. Под удар попала находившаяся внутри семья. Ранения получили четыре человека. Среди пострадавших есть ребёнок.