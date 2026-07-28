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Регион
28 июля, 15:48

Женщина пострадала при атаке БПЛА на административное здание в Белгороде

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгороде в результате атаки украинского БПЛА на административное здание пострадала женщина. Как сообщили в региональном оперштабе, она получила осколочные ранения груди и бедра. Пострадавшую доставили в областную больницу, в самом здании выбиты стёкла.

«Пострадала мирная жительница. В результате атаки беспилотника на административное здание у женщины множественные осколочные ранения грудной клетки и бедра», — говорится в сообщении оперштаба.

Один мирный житель Белгородской области погиб, ещё один ранен из-за атаки БПЛА
Один мирный житель Белгородской области погиб, ещё один ранен из-за атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал частный дом в Керчи. Под удар попала находившаяся внутри семья. Ранения получили четыре человека. Среди пострадавших есть ребёнок.

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Наталья Демьянова
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