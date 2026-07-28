Женщина пострадала при атаке БПЛА на административное здание в Белгороде
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В Белгороде в результате атаки украинского БПЛА на административное здание пострадала женщина. Как сообщили в региональном оперштабе, она получила осколочные ранения груди и бедра. Пострадавшую доставили в областную больницу, в самом здании выбиты стёкла.
«Пострадала мирная жительница. В результате атаки беспилотника на административное здание у женщины множественные осколочные ранения грудной клетки и бедра», — говорится в сообщении оперштаба.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал частный дом в Керчи. Под удар попала находившаяся внутри семья. Ранения получили четыре человека. Среди пострадавших есть ребёнок.
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