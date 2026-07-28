От регулирования до этики ИИ: Что обсудили на интенсиве «ГорИИзонты» Мастерской новых медиа

Искусственный интеллект окончательно перестал быть технологией будущего и превратился в повседневный рабочий инструмент, а главным оружием в конкурентной борьбе становится не умение пользоваться нейросетями, а человеческая фантазия. К таким выводам пришли эксперты на двухдневном интенсиве «ГорИИзонты: эволюция медиа», организованном Мастерской новых медиа на площадке «Кибердом» в Москве, где арт-директор News Media Holding Вадим Ватагин сформулировал ключевой тезис о победе креативного замысла над техническим владением инструментом.

«Побеждать будет не тот, кто лучше умеет пользоваться нейросетью, а тот, кто способен придумать то, что ещё никто не придумал», — подчеркнул Ватагин.

Мероприятие собрало свыше 350 профессионалов медиарынка. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец, комментируя итоги форума, подчеркнула, что главным вызовом сегодня становится не потеря, а преумножение доверия аудитории в условиях стремительной технологической гонки. Это заявление опиралось на свежие данные масштабного опроса.

В рамках интенсива были представлены результаты исследования «Смысловой контроль нейроконтента», охватившего 1300 обычных россиян и 230 работников медиасферы. Цифры показали колоссальный разрыв: об искусственном интеллекте осведомлён 81% профессионалов отрасли против 52% обычных граждан, при этом 42% медийщиков уже активно применяют нейросети для создания контента.

Но парадокс заключается в тотальном контроле: 93% специалистов всегда перепроверяют сгенерированные нейросетью материалы. Обычные же люди демонстрируют высокую настороженность: ИИ доверяют лишь 31% населения, а созданному им контенту и вовсе 20%. Молодёжь до 34 лет относится к технологии вдвое лояльнее, чем граждане старше 55 лет.

«Эти цифры — о том, что мы уже не стоим на пороге революции, которую несет за собой искусственный интеллект. Мы уже её прошли, и это наше настоящее», — отметила Аблец.

Деловая программа затронула и законодательный аспект. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил о необходимости принятия закона для поддержки отечественных ИИ-моделей в глобальной гонке.

Буквально на следующий день президент России Владимир Путин подписал документ, вводящий категории суверенных и национальных моделей и открывающий разработчикам доступ к государственной поддержке. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский констатировал 100-процентное использование ИИ продакшенами, но призвал учить детей читать «Войну и мир» в оригинале, а не в кратком пересказе алгоритмов.

Ключевая дискуссия о будущем нейроконтента собрала создателей ИИ-кино. Арт-директор Вадим Ватагин выразил мнение, что рынок ждёт раскол на дешёвый автоматизированный контент и премиальный авторский продукт, но соревнование профессионалов сместится из технической плоскости в область воображения.

Этическую планку задали представители религии и науки. Иерей Александр Волков напомнил, что искусственный интеллект лишён собственной морали, ею обладает лишь создающий и внедряющий его человек. Учёные предложили ввести сертификацию моделей на основе этических бенчмарков и формировать культуру тотальной ИИ-гигиены. Завершился форум записью открытого выпуска шоу «Ай.Толк».

Ранее эксперты московского интенсива «ГорИИзонты: эволюция медиа» констатировали, что искусственный интеллект уже превратился в рутинный инструмент для СМИ, государственных структур и креативных индустрий. В связи с этим дальнейшее развитие технологий требует не запретов, а внедрения чётких стандартов и государственной поддержки отечественных разработчиков. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что российская модель регулирования ИИ должна стимулировать национальные разработки.