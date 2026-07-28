На погибшего после избиения на Урале учёного РАН подали встречное заявление

Люди, избившие директора аграрного научного центра Никиту Зезина, обратились в полицию со встречным заявлением. Они уверяют, что учёный вместе с помощником якобы держали детей поневоле и издевались над ними.

«Противоположная сторона утверждает, что Зезин вместе с помощником похитил детей и избивал их», — сказано в тексте.

Как сообщает Telegram-канал Baza, сам Зезин перед гибелью успел рассказать свою версию правоохранителям. Он заметил в поле нескольких маленьких детей без взрослых — те застряли на квадроциклах. Учёный решил доставить ребят в город и вернуть родителям. Об этом он по телефону предупредил отца одного из мальчиков и назначил встречу.

Однако мужчина прибыл вечером не с целью извиниться за дурное воспитание своих детей, а с агрессивными намерениями. Он с товарищами избил учёного и его помощника.

До этого появилось видео нападения на 68-летнего учёного РАН. По кадрам, которые опубликовал SHOT, видно момент жестокого избиения в Екатеринбурге. Зезин скончался в больнице спустя девять дней после случившегося.