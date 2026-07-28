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Регион
28 июля, 16:16

«Фальстарт, коллега»: Захарова осадила нового посла ФРГ за попытку требовать от России

Захарова раскритиковала нового посла ФРГ за попытку требовать от России

Мария Захарова и Клеменс фон Гётце. Обложка © Life.ru © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka

Мария Захарова и Клеменс фон Гётце. Обложка © Life.ru © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания нового посла Германии Клеменса фон Гётце. По мнению дипломата, ультимативный тон заявлений немецкого представителя может негативно сказаться на перспективах его дальнейшего взаимодействия с российской стороной.

По мнению Захаровой, новый глава немецкой дипмиссии начал свою работу в России с дипломатической ошибки. Заявив о готовности «требовать» чего-либо от российских властей, посол допустил «фальстарт», который, как считает представитель МИД, вряд ли поспособствует налаживанию конструктивного общения между Берлином и Москвой.

«Поэтому настоятельно рекомендуем послу не приписывать свои фантазии гражданам России», — написала Захарова в Telegram-канале.

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Ранее сообщалось, что Клеменс фон Гётце прибыл в Москву и уже приступил к своим обязанностям. Дипломатическое представительство опубликовало видеообращение, в котором глава миссии лично подтвердил факт своего приезда в российскую столицу.

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Наталья Демьянова
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