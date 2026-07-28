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28 июля, 16:39

МИД Польши отказался комментировать данные Минска о подготовке теракта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robson90

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robson90

Министерство иностранных дел Польши подтвердило получение от Белоруссии информации о подготовке теракта на польской территории. Представитель ведомства Мацей Вевюр отказался раскрывать, как Варшава отреагировала на предупреждение и какие действия предпринимают силовые структуры.

«Мы не информируем о подготовке мер, касающихся безопасности Польши. Информацию мы получили. Это я могу подтвердить», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что подобные решения польские власти не обсуждают публично. Других подробностей представитель министерства не привёл.

Польша проверяет информацию МИД Белоруссии о готовящемся теракте
Польша проверяет информацию МИД Белоруссии о готовящемся теракте

Белоруссия предупредила Польшу о возможном теракте, целью которого могли стать несовершеннолетние дети белорусской активистки. По версии Минска, предполагаемый злоумышленник хотел отомстить женщине из-за недостаточной помощи в сохранении его миграционного статуса.

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Полина Никифорова
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