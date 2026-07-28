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28 июля, 19:16

50 лет спустя — миллионы: Наследие «королевы детектива» Агаты Кристи приносит рекордную прибыль

Компания Агаты Кристи получила £20 млн прибыли на правах писательницы

Обложка © Wikipedia / Joop van Bilsen

Обложка © Wikipedia / Joop van Bilsen

Прошло 50 лет со дня смерти Агаты Кристи, однако её детективы продолжают приносить миллионы. Компания, управляющая литературным наследием писательницы, получила за год £20 млн прибыли до уплаты налогов. Об этом пишет Daily Mail.

Выручка Agatha Christie Limited выросла с £22,7 млн до £33 млн. Основной доход обеспечили продажи книг, телевизионные экранизации и лицензии на использование произведений и персонажей.

Интерес к творчеству «королевы детектива» поддерживают как новые проекты, так и классические сериалы о Пуаро и мисс Марпл. Они по-прежнему востребованы у зрителей во многих странах.

Среди последних премьер — сериал Netflix «Тайна семи циферблатов», а также британские экранизации «По направлению к нулю» и историй о Томми и Таппенс. В августе ожидается новый аудиопроект о мисс Марпл, которую озвучит Тони Коллетт.

Компания также зарабатывает на театральных постановках, играх, сувенирах и пазлах по мотивам книг. Правообладатели намерены и дальше расширять количество проектов. Agatha Christie Limited была основана самой писательницей в 1955 году. Сейчас долю в ней сохраняют потомки Кристи, а руководит бизнесом её правнук Джеймс Причард.

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Потомки Василия Шукшина также получают авторские отчисления за его произведения. Обычно речь идёт о сотнях тысяч рублей в месяц на всех наследников, однако после выхода новых экранизаций выплаты могут увеличиваться в десятки раз.

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Полина Никифорова
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