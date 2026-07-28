В Кольцово пассажиру с «хрустальными костями» пришлось ползти по трапу на руках

Пассажир с повышенной хрупкостью костей был вынужден забраться на борт самолёта на руках в аэропорту Кольцово. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после того, как 21-летнему Илье Анисимову не предоставили положенный лифт.

Инвалиду с «хрустальной болезнью» пришлось на руках лезть в самолёт. Видео © TikTok/hrystalnuyPareny

Молодой человек, страдающий так называемой хрустальной болезнью, совершал свой первый в жизни перелёт из Екатеринбурга в Москву рейсом «Уральских авиалиний». Весь процесс он сопровождал съёмкой для публикации в своём личном блоге. Во время регистрации ему и сопровождающему другу пообещали, что у трапа их встретит специальный помощник. Однако к моменту посадки сотрудника на месте не оказалось. Илье пришлось в буквальном смысле ползком преодолевать подъём на борт. Помощь подоспела только от бортпроводниц, когда он уже оказался в салоне.

В пресс-службе аэропорта заявили, что проводят внутреннее расследование. По версии администрации Кольцово, помощь пассажиру была организована, однако сам Илья вышел из здания аэровокзала и сел в перронный автобус до того, как к нему подошёл сопровождающий.

Илья Анисимов блогер из города Верхний Уфалей в Челябинской области. Несмотря на свою особенность тела (несовершенный остеогенез), он ведёт саркастические и юмористические ролики, где также демонстрирует, насколько городская инфраструктура предназначена для граждан с малой мобильностью. Кости Ильи очень хрупки, поэтому за 21 год он успел перенести 70 переломов. Тем не менее его инвалидность не стала преградой для того, чтобы построить счастливые отношения со своей девушкой.

Ранее в аэропорту Стамбула сотрудники Turkish Airlines унизили россиянку с инвалидностью, отказав ей в элементарной помощи. О случившемся рассказала сама пострадавшая — Екатерина К., инвалид II группы. У девушки ампутированы пальцы ног после тяжёлых ожогов. Она заранее уведомила авиакомпанию о необходимости сопровождения, однако встречавший её с коляской сотрудник довёз пассажирку лишь до зоны багажа и заявил, что дальнейшие хлопоты не входят в его обязанности.