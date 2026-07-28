Президент Таджикистана поручил каждой семье запастись продуктами на два года

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать в каждой таджикской семье запас продовольствия минимум на два года. Такое заявление глава республики сделал на заседании правительства, сообщила его пресс-служба.

Президент потребовал максимально снизить зависимость государства от импорта на фоне глобальной нестабильности. Первоочередными задачами он назвал обеспечение макроэкономической устойчивости, экономической безопасности и рациональное использование внутренних ресурсов. Рахмон дал указание наращивать производство сельхозпродукции, проводить уборку урожая без задержек и сформировать резерв в каждом домохозяйстве.

Кроме того, правительству и профильным структурам поручено стабилизировать цены на горюче-смазочные материалы и гарантировать бесперебойные поставки нефтепродуктов со сжиженным газом. По итогам первого полугодия 2026 года экономика страны демонстрирует рост в 8,2%, а объём ВВП достиг 81,7 миллиарда сомони. Инфляция удержалась на отметке 2,4%. Рахмон поставил задачу сохранить темпы роста валового продукта по итогам года не ниже 8%.

Ранее Казахстан с 27 июля 2026 года вводит шестимесячный запрет на ввоз пшеницы практически всеми видами транспорта. Ограничения утверждены приказом министра сельского хозяйства Айдара Сапарова. Импорт перекрывается по автомобильным, водным и железнодорожным маршрутам. Исключение предусмотрено только для зерна, которое доставляется поездами в адрес птицефабрик, зернопереработчиков, лицензированных элеваторов, а также для нужд национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация».