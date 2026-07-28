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Регион
28 июля, 17:25

Хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по саудовскому танкеру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Bakharev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Bakharev

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за ракетный обстрел саудовского танкера NCC Ghazal. Как заявил представитель повстанцев Яхья Сариа, судно было атаковано баллистическими ракетами из-за того, что проигнорировало требования о запрете на судоходство в регионе.

«Вооружённые силы Йемена провели военную операцию, в ходе которой несколькими баллистическими ракетами был атакован саудовский нефтяной танкер NCC Ghazal за нарушение запрета на морское судоходство <…> и игнорирование предупреждений», — написал он в Telegram-канале.

Согласно заявлению представителя хуситов, ракетный удар вынудил судно скорректировать маршрут следования. Сариа подтвердил намерение движения поддерживать морскую блокаду Саудовской Аравии, придерживаясь стратегии симметричного ответа: «осада в обмен на осаду» и наращивание эскалации в ответ на любые действия противника.

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Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Джизане и Янбу

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о проведении операции против двух нефтяных танкеров — ENCELIA и LAYLA — за нарушение установленной ими морской блокады в Красном море, применив для атак беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. В своём заявлении группировка также сообщила, что им удалось изменить маршрут около десяти других судов, заставив их развернуться.

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Наталья Демьянова
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