В Петербурге кандидата в ЗакС сняли с выборов из-за песни в агитации

Суд Петербурга аннулировал регистрацию кандидата от «Новых людей» Юрия Куликова из-за нарушения авторских прав в агитационном ролике. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Поводом для разбирательства стал иск конкурента по одномандатному округу №6. Действующий депутат Заксобрания Михаил Амосов, выдвинутый партией «Зелёные», оспорил регистрацию Куликова. Городской суд встал на сторону истца, полностью удовлетворив его требования.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск Михаила Амосова к Юрию Куликову об оспаривании регистрации кандидата. Суд удовлетворил исковые требования Амосова», — говорится в сообщении.

Ранее Амосов обратил внимание на видеоролик соперника под названием «Пошёл первым». В качестве музыкального сопровождения там звучала композиция Void исполнителя Isq. При этом публикация не содержала информации об источнике трека. В суде истец настаивал, что размещение видео нарушило лицензионные правила платформы и нормы избирательного законодательства.

Куликов пытался опротестовать иск. Он заявил, что не считает публикацию на личной странице предвыборной агитацией. Надпись «Новые люди» и узнаваемая цветовая гамма, по его мнению, лишь обозначали принадлежность к партии, но не содержали призывов голосовать за неё. Использование музыки ответчик также счёл правомерным в рамках лицензии соцсети. Тем не менее, эти доводы суд счёл несостоятельными.

Михаил Амосов является депутатом городского парламента с 2021 года, избирался туда ещё в четырёх созывах, а ныне представляет партию «Зелёные». Юрий Куликов с 2024 года возглавляет муниципальный округ «Северный» в Выборгском районе. Помимо кампании в Заксобрание, он был выдвинут «Новыми людьми» в Госдуму по одномандатному округу №216.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с творческого объединения DOMA, принадлежащего рэперу Гуфу, 440 тысяч рублей за незаконное использование чужих песен. Иск был подан Российским авторским обществом. Служители Фемиды установили, что компания нарушила права на 11 композиций, оценив каждую в 40 тысяч рублей. В число нелегально использованных треков попали произведения таких зарубежных исполнителей, как Doja Cat, Drake, Yeat, Future, Juice WRLD, YG и Kamaiyah, а также 5 песен Тимы Белорусских.