В Иране актёра приговорили почти к 100 ударам плетью за внебрачную связь

Иранский суд назначил известному актёру Педжману Джамшиди наказание в 99 ударов плетью за внебрачную связь. Информацию о приговоре 48-летнему артисту распространило издание Tages Anzeiger.

Судебная инстанция полностью сняла с кинозвезды обвинение в изнасиловании. Однако факт незаконных отношений был признан доказанным. Официальных комментариев от судебных органов Исламской Республики на данный момент не поступало, при этом сторона защиты готовится оспорить вердикт в Верховном суде.

Инцидент, положивший начало разбирательству, произошёл в октябре 2025 года. Тогда молодая актриса, не раскрывая имени, обвинила Джамшиди в насилии. Артиста ненадолго заключили под стражу, после чего он покинул пределы Ирана под залогом, настаивая на своей невиновности. Громкое дело спровоцировало общенациональную дискуссию о проблемах насилия в киноиндустрии. Позже истица решилась на публичное выступление, а Джамшиди добровольно вернулся в страну.

Законодательство Ирана строго карает за внебрачные отношения. В случаях, когда речь идёт о насилии, может применяться исключительная мера наказания.

Ранее в индонезийской провинции Ачех молодую пару публично выпороли ротанговыми тростями за поцелуй вне брака, попавший в прямой эфир TikTok. Шариатский суд приговорил 22-летнего мужчину и 25-летнюю женщину к 21 удару каждого. Инцидент произошёл ещё 27 февраля в городе Банда-Ачех, когда пара целовалась в машине, а сделавшееся вирусным видео привело к аресту в апреле. Наказание привели в исполнение в городском парке на глазах у не менее чем 100 зрителей.