Тест на наркотики турецкого певца Ильяса Ялчынташа дал положительный результат

Результаты анализа на наличие запрещённых веществ у популярного турецкого исполнителя Ильяса Ялчынташа оказались положительными. Об этом сообщает телеканал TGRT.

Артист был задержан в середине июля в Стамбуле в рамках масштабной антинаркотической операции, проводимой местными правоохранителями. Вместе с ним в ходе рейда задержали ещё 25 известных личностей и предпринимателей, которые сдали образцы для экспертизы.

Согласно данным TGRT, в биологических пробах Ялчынташа выявлены следы тетрагидроканнабинола. Аналогичные результаты показали тесты ещё десяти задержанных по этому делу, включая модель Айшенур Балджы. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез уже сообщал, что почти 77 процентов проверенных турецких селебрити дали положительные тесты. Тогда в рамках расследования были задержаны более 250 человек.