Тест на наркотики турецкого певца Ильяса Ялчынташа дал положительный результат
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Результаты анализа на наличие запрещённых веществ у популярного турецкого исполнителя Ильяса Ялчынташа оказались положительными. Об этом сообщает телеканал TGRT.
Артист был задержан в середине июля в Стамбуле в рамках масштабной антинаркотической операции, проводимой местными правоохранителями. Вместе с ним в ходе рейда задержали ещё 25 известных личностей и предпринимателей, которые сдали образцы для экспертизы.
Согласно данным TGRT, в биологических пробах Ялчынташа выявлены следы тетрагидроканнабинола. Аналогичные результаты показали тесты ещё десяти задержанных по этому делу, включая модель Айшенур Балджы. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез уже сообщал, что почти 77 процентов проверенных турецких селебрити дали положительные тесты. Тогда в рамках расследования были задержаны более 250 человек.
Также в числе задержанных в ходе антинаркотического рейда оказалась бывшая участница престижного конкурса «Мисс мира», 47-летняя модель и певица Айше Хатун Онал. Вместе с ней под стражу попали ещё 22 знаменитости. Среди задержанных оказались и настоящие звезды турецкой эстрады и кинематографа: популярный певец Кеннан Доулу и актриса Берен Саат, чья роль в историческом сериале «Великолепный век» принесла ей широкую известность.
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