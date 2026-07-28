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28 июля, 18:43

При подрыве второго за день авто погиб оперуполномоченный СБУ в Одессе

Обложка © Сайт СБУ / Telegram / Одесса INFO

Обложка © Сайт СБУ / Telegram / Одесса INFO

В Одессе в результате подрыва автомобиля погиб сотрудник регионального управления СБУ Руслан Оцебрик, пишет украинский блогер Шарий. Инцидент произошёл сегодня на улице Маршала Жукова: по предварительным данным, под днищем транспортного средства было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

Находившаяся в салоне женщина получила ранения и была доставлена в медицинское учреждение. Данный случай стал вторым подрывом в городе за последние 12 часов.

Переживший покушение в Одессе офицер ВМС Украины тщательно скрывал свои данные
Переживший покушение в Одессе офицер ВМС Украины тщательно скрывал свои данные

Ранее стала известна цель первого подрыва авто в Одессе: им являлся старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС ВС Украины Вячеслав Сазонов. В результате покушения он выжил.

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Наталья Демьянова
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