Робот Qualcomm «умер» прямо во время презентации на Computex 2026

Гуманоидный робот, которого Qualcomm демонстрировала на выставке Computex 2026 в Тайбэе как часть своей новой платформы для робототехники Dragonwing IQ10, во время публичного показа упал прямо на сцене. Видео инцидента быстро разошлось в Сети, а сама компания объяснила произошедшее срабатыванием «системы безопасного складывания».

Робот «умер» во время презентации. Видео © X / Kristi Yamaguccimane

«Живые демонстрации сопряжены с риском. На выставке Computex в Тайбэе кратковременный сбой связи вызвал неисправность в работе прототипа гуманоида и привёл к его контролируемому отключению. Робот выполнил заложенную в него последовательность действий «безопасного складывания», опустившись на колени, чтобы защитить окружающую среду. Системы безопасности сработали так, как и предполагалось», — заявила представительница компании.

Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design Qualcomm представила как эталонную платформу для разработчиков человекоподобных роботов. По заявленным характеристикам она обеспечивает производительность до 700 TOPS при выполнении задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве.

Примечательно, что это уже не единственная неудачная демонстрация гуманоидов за последнее время. На презентации в Мюнхене немецкая Neura Robotics показала робота 4NE1 Gen 3.5, однако во время выхода на сцену он, как сообщалось, так и не выполнил ни одного действия. Разработчик заявляет, что модель имеет рост 180 сантиметров, способна переносить до 100 килограммов груза и работать от шести до восьми часов благодаря системе горячей замены аккумуляторов.

А ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что России и Белоруссии придётся активнее внедрять роботов в сельское хозяйство из-за нехватки работников. Президент отметил, что в обеих странах не хватает рабочей силы и вряд ли стоит ожидать резкого роста рождаемости в ближайшее время. Он предложил механизировать и роботизировать аграрный сектор как один из способов решения этой проблемы. Глава республики подчеркнул, что Белоруссия обладает собственными разработками в этой области, которыми готова поделиться с Калужской областью. Ранее он также предлагал привлекать рабочих из Узбекистана в регионы Белоруссии, где особенно остро ощущается нехватка кадров.