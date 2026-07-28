Два млн рублей будет выплачено семье пенсионера, который погиб в яме с кипятком

Семья погибшего 78-летнего жителя Омской области получит 2 млн рублей. Компенсацию через суд взыскала прокуратура Советского округа города, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Омский суд взыскал 2 млн рублей за гибель пенсионера в яме с кипятком. Видео © Telegram / Прокуратура Омской области

26 ноября 2025 года возле дома № 53 на улице Малой Ивановской мужчина провалился в яму, которая появилась после прорыва трубопровода ресурсоснабжающей организации. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги не менее 60% тела. Мужчину доставили в больницу, однако он скончался. Погибший возглавлял центр агрохимической службы «Омский». Он имел звания ветерана труда и заслуженного агронома Российской Федерации. За научную и профессиональную деятельность мужчина получил золотую медаль «За особые заслуги перед Омской областью» и другие награды.

Ресурсоснабжающая организация не оказала помощи родственникам погибшего. Прокуратура потребовала компенсировать дочери и сыну мужчины моральный вред и расходы на погребение.

«Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с ответчика 2 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Бурятии молодой человек провалился под землю после аварии на теплосетях. В 44-м квартале парень гулял за гаражами и упал в глубокую яму, которая образовалась из-за коммунальной аварии. Кроме того, прорыв трубы с горячей водой произошёл на Мелькомбинате. Местные жители рассказали, что кипяток размыл дорогу и грунт возле домов, а вода залила подвалы.