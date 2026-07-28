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28 июля, 20:36

В Самаре в результате пожара, произошедшего в девятиэтажке, погиб мужчина

Обложка © MAX / Прокуратура Самарской области

Обложка © MAX / Прокуратура Самарской области

В Самаре при возгорании в квартире девятиэтажного жилого дома погиб мужчина. Как сообщили в региональном главке МЧС, пламя распространилось на два этажа. Сигнал о пожаре в квартире, расположенной в доме № 22 по улице Тухачевского в Железнодорожном районе, поступил в 20:18 по московскому времени во вторник.

В Самаре в результате пожара, произошедшего в девятиэтажке, погиб мужчина. Видео © MAX / Прокуратура Самарской области

К 21:06 мск пожар локализовали, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К сожалению, в результате ЧП погиб мужчина, его личность сейчас устанавливают оперативные службы. На месте работали 52 человека и 17 единиц специализированной техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 11 единиц техники.

В областной прокуратуре сообщили дополнительные подробности: возгорание началось в квартире, расположенной на шестом этаже, после чего огонь распространился на седьмой этаж. Причина происшествия на данный момент остаётся неустановленной.

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Тем временем над Францией, где бушуют лесные пожары, заметили «огненные» облака — пирокумулонимбусы. Это явление возникает из-за сверхэкстремальной конвекции: интенсивное горение порождает мощные кучевые облака, которые могут достигать высоты 10–15 километров. Несмотря на впечатляющий вид, серьёзной опасности для граждан и авиации они не представляют. Облака прекрасно видны на радарах, и пилоты их облетают. Подобное часто встречается при крупных пожарах в Якутии, Сибири и на Дальнем Востоке. В этом году пирокумулятивные облака наблюдались также в Канаде — даже во время чемпионата мира, и не помешали его проведению.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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