Власти Японии задействовали военных для разбора завалов ТЦ после взрыва

Силы самообороны Японии задействованы в спасательной операции у торгового центра Aeon на острове Кюсю, сообщает телеканал Fuji. В этом районе после землетрясения прогремел взрыв.

Как сообщил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми, военные уже направлены к месту происшествия для проведения неотложных работ. Детали инцидента и информация о пострадавших пока уточняются.

Напомним, у побережья японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков власти предупредили жителей прибрежных районов о возможной угрозе цунами. Число пострадавших после подземных толчков превысило 50 человек. Стихия привела к пожарам, повреждению дорог и мостов, обрушению зданий и перебоям с электроснабжением в отдельных районах. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о многочисленных последствиях удара стихии.