Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 14:08

Власти Японии задействовали военных для разбора завалов ТЦ после взрыва

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Силы самообороны Японии задействованы в спасательной операции у торгового центра Aeon на острове Кюсю, сообщает телеканал Fuji. В этом районе после землетрясения прогремел взрыв.

Как сообщил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми, военные уже направлены к месту происшествия для проведения неотложных работ. Детали инцидента и информация о пострадавших пока уточняются.

Взрыв прогремел в японском ТЦ после мощного землетрясения
Взрыв прогремел в японском ТЦ после мощного землетрясения

Напомним, у побережья японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков власти предупредили жителей прибрежных районов о возможной угрозе цунами. Число пострадавших после подземных толчков превысило 50 человек. Стихия привела к пожарам, повреждению дорог и мостов, обрушению зданий и перебоям с электроснабжением в отдельных районах. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о многочисленных последствиях удара стихии.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Япония
  • Катастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar