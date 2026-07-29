Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 21:41

Шивелуч выбросил два столба пепла на высоту 9 и 7,5 км

Обложка © Unsplash / Gary Saldana

Обложка © Unsplash / Gary Saldana

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке привела к двум выбросам пепла, высота которых составила около 9 км и 7,5 км над уровнем моря, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Спутниковые снимки перемещения пеплового облака. Фото © «Макс» / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Спутниковые снимки перемещения пеплового облака. Фото © «Макс» / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Специалисты зафиксировали подъёмы пепловых столбов по данным сейсмического наблюдения. Пепловое облако после одного из выбросов распространилось в юго-западном направлении.

23 июля Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км
23 июля Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км

Ранее Life.ru писал, что пепел извергающегося вулкана Шивелуч выпал в населённых пунктах Усть-Камчатского и Мильковского округов Камчатки. В посёлке Ключи Усть-Камчатского округа слой пепла достиг одного миллиметра. Позднее следы выброса обнаружили в Милькове, Долиновке, Таёжном и Лазо. Жители Мильковского округа не обращались в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar