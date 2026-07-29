Шивелуч выбросил два столба пепла на высоту 9 и 7,5 км
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Активность вулкана Шивелуч на Камчатке привела к двум выбросам пепла, высота которых составила около 9 км и 7,5 км над уровнем моря, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Спутниковые снимки перемещения пеплового облака. Фото © «Макс» / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Специалисты зафиксировали подъёмы пепловых столбов по данным сейсмического наблюдения. Пепловое облако после одного из выбросов распространилось в юго-западном направлении.
Ранее Life.ru писал, что пепел извергающегося вулкана Шивелуч выпал в населённых пунктах Усть-Камчатского и Мильковского округов Камчатки. В посёлке Ключи Усть-Камчатского округа слой пепла достиг одного миллиметра. Позднее следы выброса обнаружили в Милькове, Долиновке, Таёжном и Лазо. Жители Мильковского округа не обращались в единую дежурно-диспетчерскую службу.
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