ФСБ России опубликовала архивные документы о Мирославе Симчиче — бывшем командире УПА*, которому главарь киевского руководства Владимир Зеленский в 2022 году присвоил звание Героя Украины. В материалах говорится, что в годы Второй мировой войны он руководил вооружёнными отрядами, причастными к нападениям на мирных жителей Западной Украины.

Согласно опубликованным данным, в октябре 1944 года отряд под командованием Симчича атаковал село Троица в Станиславской области. Погибли 77 жителей, среди которых были десятки поляков, украинцы и русские, а также более 20 детей. Ведомство также отметило, что Симчич был задержан в 1948 году и осуждён на 25 лет лишения свободы. После освобождения он вновь оказался под следствием и провёл в заключении более трёх десятилетий.

После распада СССР Симчич получил признание со стороны украинских властей: его награждали при президентах в 2005 и в 2015 годах, а в 2022 году Зеленский удостоил его звания Героя Украины. В ФСБ заявили, что в архиве сохранилось восьмитомное уголовное дело Симчича, в котором содержатся материалы расследований его деятельности в составе ОУН*-УПА*.

«Архивное уголовное дело на Симчича из восьми томов находилось на хранении в архиве УКГБ при СМ УССР по Ивано-Франковской области. Возможно, оно сохранилось, и пытливые исследователи ещё смогут узнать правду о «герое» Мирославе Симчиче и его «боевых» подвигах», — говорится в тексте.

А ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев откроет все архивы СБУ и Службы внешней разведки, связанные с Волынской резнёй. Он также анонсировал «решения на дипломатическом направлении» с Польшей. Что именно подразумевается под этой формулировкой, он не уточнил. Кроме того, власти намерены выдать дополнительные разрешения на поисковые и эксгумационные работы. Киев также пообещал расширить общественный диалог и усилить Институт национальной памяти.

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