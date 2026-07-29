На ярмарке округа Ориндж в американском Миддлтауне произошёл инцидент, который едва не обернулся трагедией. Во время циркового номера 24 июля супружеская пара циркачей Ана Даса Тавера и Эдвин Куэрво Ранхель исполняли опасный трюк. Женщина должна была поразить арбалетной стрелой мишень, которую держал её партнёр. Однако в последний момент снаряд отклонился от траектории и вонзился мужчине в шею. Об этом сообщает CBS News.

Коллеги и зрители немедленно вызвали спасателей. Пострадавшего экстренно доставили в медицинский центр на вертолёте. К счастью, стрела повредила только мягкие ткани, не задев крупные сосуды. На следующий день артист был выписан из больницы.

Руководство цирка приняло решение отменить ближайшие выступления, но вскоре коллектив вернулся на сцену, исключив из программы опасный номер с арбалетом.

Ранее житель Мариуполя Борис Кленин рассказал, что во время периода украинской оккупации города ему удалось сбить беспилотник из лука. По его словам, в момент инцидента он тренировался во дворе и отрабатывал стрельбу по мишени, когда услышал звук дрона. Кленин утверждает, что беспилотники регулярно использовались в городе для наблюдения и предшествовали обстрелам. Он отметил, что аппарат находился на небольшой высоте и постепенно снижался, после чего он произвёл выстрел.