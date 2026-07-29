В России закроют доступ к покупке оборудования для телефонного мошенничества

В России прорабатывается механизм внесудебной блокировки интернет-страниц с предложениями о продаже оборудования, используемого злоумышленниками для массовых телефонных обзвонов. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минцифры, эта инициатива рассматривается в рамках третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством и в настоящее время согласовывается с заинтересованными ведомствами.

Согласно проекту поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», блокировке будут подлежать страницы с объявлениями о продаже абонентских терминалов пропуска трафика, которые не прошли обязательную процедуру подтверждения соответствия. Такие ресурсы планируется включать в единый реестр запрещённой информации, где уже находятся материалы порнографического характера и сведения о наркотических средствах.

Речь идёт о так называемых сим-боксах — устройствах, активно используемых телефонными мошенниками. Эти устройства позволяют злоумышленникам совершать массовые обзвоны потенциальных жертв.

СК РФ подготовил законопроект об ужесточении ответственности за преступления с применением информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Как рассказал в беседе с Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв, наказание в данном случае грозит не за сам факт использования ИИ и нейросетей. По словам парламентария, речь идёт о ситуациях, когда преступники с помощью нейросетей нарушают права других людей, шантажируют их и применяют в мошеннических схемах.